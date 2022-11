Quatro participantes de manifestação anti-Rússia detidos em Yerevan

YEREVAN, 23 de novembro – RIA Novosti. A polícia armênia deteve quatro participantes de uma manifestação anti-russa perto do local da cúpula do CSTO em Yerevan, disse um porta-voz do departamento à RIA Novosti.

Na quarta-feira, outro comício antirrusso foi anunciado na Praça da Liberdade em Yerevan, organizado por Daniel Ioannisyan, coordenador do programa da ONG Union of Informed Citizens, que é membro do Conselho de Reformas Constitucionais da Armênia e participou do processo de reforma polícia do país.