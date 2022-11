Orban irrita países vizinhos com lenço ‘irredentista’ – CMIO

O primeiro-ministro foi filmado vestindo uma peça de roupa com um mapa pré-partição da Grande Hungria

O primeiro-ministro Viktor Orban foi visto usando um cachecol de futebol com a forma da Grande Hungria, o território histórico que existia antes de o país ceder terras aos vizinhos após a Primeira Guerra Mundial. Ele minimizou a reivindicação territorial implícita, depois que algumas nações questionaram o acessório .

“Futebol não é política. Não vamos ver o que não está lá”, ele disse em sua página no Facebook na terça-feira, reagindo ao clamor. A seleção da Hungria pertence a todos os húngaros, independentemente de onde vivam, acrescentou.

A Grande Hungria refere-se a terras húngaras históricas, muitas das quais Budapeste perdeu sob o Tratado de Trianon de 1920. Partes do antigo Reino da Hungria agora pertencem à Romênia, Sérvia, Ucrânia, Croácia e Eslováquia. Os críticos dizem que a ideia da Grande Hungria é inerentemente irredentista, mas os defensores dizem que é sobre as raízes históricas dos húngaros étnicos.

Orban usou o polêmico cachecol no domingo, quando enfrentou a seleção nacional de futebol antes do amistoso contra a Grécia, em Budapeste. Imagens da reunião foram postadas nas redes sociais do primeiro-ministro. Algumas autoridades estrangeiras condenaram Orban pelo que consideraram uma provocação.

O eurodeputado alemão Daniel Freund chamou a atenção do público para o símbolo em um tweet na segunda-feira, comentando sarcasticamente que o mapa seria “tranquilizador” para os vizinhos da Hungria.

Um colega legislador da UE da Romênia, Alin Mituta, afirmou que Orban havia enviado um “mensagem inaceitável” isso foi um retrocesso para o “período nazista”. Tanto a Hungria quanto a Romênia foram potências do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial.

“Orban deve ser responsabilizado por tais ações que são incompatíveis com o fato de pertencer à família dos democratas liberais”, disse. escreveu o político nas redes sociais.













O Ministério das Relações Exteriores da Romênia disse que transmitiu “forte desaprovação” ao embaixador húngaro em Bucareste. A façanha do lenço contrastou com um “atmosfera de abertura” durante a visita que o ministro Bogdan Lucian fez a Budapeste na semana passada, acrescentou o comunicado.

Durante sua viagem a Budapeste, o principal diplomata se encontrou com Orban e reclamou com ele que alguns funcionários húngaros estavam indo para a Romênia a título privado e fazendo “declarações impróprias” lá, disse o ministério romeno na época.

A Ucrânia, outra nação cujo território atual inclui partes que pertenciam ao Reino da Hungria, disse que também pretende apresentar uma queixa formal.

“A promoção de ideias revisionistas na Hungria não contribui para o desenvolvimento das relações ucraniano-húngaras,” O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko, disse na terça-feira. Seu departamento convocará o embaixador húngaro e espera um pedido de desculpas, acrescentou.