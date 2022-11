Europa será a mais afetada em desaceleração global, diz OCDE

“Espera-se que uma política monetária mais restritiva e taxas de juros mais altas, preços de energia persistentemente altos, fraco crescimento real da renda familiar e declínio da confiança afetem o crescimento. Os Estados Unidos e a Europa estão desacelerando acentuadamente e as principais economias dos mercados emergentes asiáticos devem responder por quase três quartos do crescimento do PIB global em 2023″, diz o relatório.