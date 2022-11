Tribunal britânico confirma referendo na Escócia

“O Tribunal concluiu por unanimidade que <...> O Parlamento escocês não tem poder para legislar (realizar) um referendo sobre a independência escocesa”, disse o presidente do tribunal, Robert Reid, ao ler a decisão do tribunal.

Reed rejeitou o argumento do Lord Advocate escocês de que a questão da realização de um referendo não estava dentro dos poderes do Parlamento do Reino Unido. Ele enfatizou que é importante considerar não apenas as “consequências legais” da votação, mas também suas “consequências práticas” para todo o reino e o Parlamento britânico.