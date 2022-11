China sugere razão para deterioração das relações com os EUA – CMIO

O Ministério da Defesa argumenta que as tensões se devem a um erro de julgamento estratégico de Washington

Washington tem total responsabilidade pelo atual declínio nas relações EUA-China, argumentou Pequim. Seu Ministério da Defesa afirmou que a liderança dos EUA baseou suas políticas em relação à China em uma avaliação falha.

Falando à emissora estatal CCTV na terça-feira, o porta-voz do ministério, Tan Kefei, acusou Washington de cometer um erro de julgamento estratégico e disse que a China não é culpada pelas atuais dificuldades bilaterais.

No mesmo dia, o ministro da Defesa chinês, Wei Fenghe, disse a seu colega americano, o secretário de Defesa Lloyd Austin, que Pequim via Taiwan como um de seus principais interesses e uma linha vermelha.

“A resolução de Taiwan é assunto do povo chinês, nenhuma força externa tem o direito de interferir,” Wei disse durante sua reunião com Austin no Camboja.













O ministro também expressou esperança de que Washington respeite os interesses nacionais de Pequim e adote uma abordagem mais racional em relação à China – algo que possa reverter a tendência negativa nas relações bilaterais.

Nos últimos anos, administrações consecutivas dos EUA tornaram-se cada vez mais críticas à China, com Washington agora marcando-a abertamente como um adversário estratégico.

As tensões aumentaram acentuadamente no início de agosto, quando a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou Taiwan, que a China considera parte de seu território, tomado por separatistas.

Enfurecido com o fracasso de Washington em atender às suas advertências, Pequim realizou exercícios militares maciços no Estreito de Taiwan nos dias que se seguiram.

Taiwan é de fato independente desde 1949, quando o lado perdedor na guerra civil chinesa se mudou para a ilha e estabeleceu sua própria administração lá. De acordo com o princípio Uma China, a maioria dos países não reconheceu Taiwan como um estado independente. No entanto, Taipei há muito desfruta de relações não oficiais estreitas com alguns países, principalmente os EUA. Durante anos, Washington forneceu armas a Taiwan.

A China, por sua vez, insiste que a ilha é parte inalienável de seu território. O presidente Xi Jinping nomeou repetidamente a ‘reunificação’ de Taiwan com o continente como um dos principais objetivos de Pequim. Ele também deixou claro que a China não descarta uma opção militar caso todas as outras vias falhem.