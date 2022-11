Republicanos dos EUA criticam liderança militar ‘acordada’ – CMIO

A liderança militar e política dos EUA está enfraquecendo as capacidades de combate do país “através de um ataque sustentado que é alimentado pela sinalização de virtude acordada”, um relatório do senador da Flórida Marco Rubio e do representante Chip Roy do Texas afirmou. O documento foi divulgado pelos dois legisladores republicanos na segunda-feira.

“Em vez de defender a grandeza americana e proteger nossa nação, os militares estão repetindo bobagens. É estúpido, não funciona e é perigoso. Precisamos gastar mais tempo pensando em como combater os porta-aviões chineses e menos tempo pensando em pronomes”, disse. Rubio disse em um comunicado.

O documento de 17 páginas dispara contra o governo do presidente Joe Biden por supostamente “empurrando a teoria crítica da raça, procedimentos de redesignação sexual e políticas de identidade.” O relatório observa que os procedimentos de redesignação de gênero “períodos de recuperação de meses”, enquanto as pessoas com aparelhos ortodônticos não podem se inscrever até que sejam removidos.

Os legisladores também criticaram o secretário de Defesa Lloyd Austin por causa de uma ordem de suspensão de um dia, emitida em fevereiro de 2021, supostamente necessária para “discutir o extremismo nas fileiras com seu pessoal.” A ordem foi “amavam” pelos “adversários estrangeiros de Washington como a China e a Rússia”, afirmaram os legisladores.













O presidente do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, também foi criticado por seus supostos esforços para divulgar a teoria racial crítica e testemunho ao Congresso sobre “raiva branca”.

Rubio e Roy afirmaram em seu relatório que o extremismo racial é uma “virtual não-problema nas forças armadas”. Eles também acusaram os militares dos EUA de falta de responsabilidade, apontando para a “retirada desastrosa” do Afeganistão em agosto de 2021.

O relatório observou que “ninguém enfrentou consequências” e o único militar que foi repreendido foi um “tenente-coronel que criticou a forma como a retirada foi executada.” Stu Scheller, um oficial da Marinha, foi repreendido e condenado a perder $ 5.000 em pagamento por seus vídeos sobre a retirada caótica.

O Pentágono, no entanto, manteve suas políticas, insistindo que o “Diversidade, Inclusão e Igualdade” foram cruciais para o seu sucesso.

“Sempre falamos sobre sistemas de armas, mas todos concordamos que nossos maiores sistemas de armas são nosso pessoal. É por isso que nossas políticas para alavancar melhor nosso pessoal e aumentar a coesão da unidade são importantes aqui”, um porta-voz do DOD disse em um comunicado à mídia.