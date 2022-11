Chisinau deixa deliberadamente gás nas redes da Ucrânia, disse em “Moldovagaz”

A Gazprom afirma que, tendo em conta a situação na república, decidiram assinar o contrato praticamente nos termos do lado moldavo. Ao mesmo tempo, o lado russo reservou-se o direito de interromper completamente o fornecimento de gás ao país se a Moldovagaz violasse a obrigação de pagamento e os termos para a conclusão de um acordo sobre a liquidação da dívida histórica. Em novembro, Chisinau receberá 51 por cento das necessidades de gás do país.

Agora o país está passando por uma crise de energia devido ao aumento dos preços da energia. As autoridades pretendem reduzir o consumo de gás no inverno em pelo menos 15 por cento. Anteriormente, a Moldovagaz anunciou uma redução no fornecimento de gás russo a partir de 1º de novembro. Do total de 5,7 milhões de metros cúbicos fornecidos pela Gazprom, a Moldávia receberá 3,4 milhões e a Transnístria – 2,3 milhões por dia.