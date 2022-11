Start-up sem prêmio em dinheiro por laços com a Rússia – CMIO

Finalista do Slush 100 ‘Immigram’ tem vitória revogada após críticos apontarem a cidadania dos fundadores

Os organizadores da conferência anual de start-up e tecnologia Slush, com sede em Helsinque, desqualificaram o vencedor da competição deste ano, ‘Immigram’, do concurso depois que foi revelado que os fundadores tinham laços com investidores russos e possuíam passaportes russos.

‘Immigram’ é uma plataforma de imigração de talentos com sede em Londres, fundada em 2019 por Anastasia Mirolyubova e Mikhail Sharonov. A start-up se concentra na realocação de especialistas em TI de países como Índia, Nigéria, Brasil, Ucrânia e Rússia para o Reino Unido.

Na semana passada, ‘Immigram’ foi anunciado o vencedor do concurso Slush 100 Pitching e deve receber US$ 1 milhão em investimentos de cinco empresas de private equity: Accel, General Catalyst, Lightspeed, NEA e Northzone.

No entanto, depois que sua vitória foi anunciada, vários críticos criticaram os organizadores do Slush como “surdo para tons” por conceder a vitória a uma empresa que tem vínculos e opera na Rússia em meio ao conflito em curso entre Moscou e Kiev. Alguns ficaram ainda mais indignados com o fato de uma start-up ucraniana, Zeely, ter conquistado apenas o segundo lugar na competição.













Mirolyubova, que mora no Reino Unido desde 2016, disse em um post no LinkedIn no domingo que, embora não possa se relacionar diretamente com o sofrimento do povo ucraniano, ela “está com a Ucrânia” e não apóia as ações da Rússia e nunca apoiou. Ela também prometeu doar $ 100.000 do prêmio em dinheiro para ONGs ucranianas.

Apesar disso, Mirolyubova disse que começou a receber ameaças de morte por “ganhando legitimamente uma competição de startups com a cor errada do passaporte.”

“A própria natureza do Immigram é ajudar talentos (de pequenas cidades indianas a vilas nigerianas) com qualquer passaporte para viver e trabalhar em países desenvolvidos sem racismo, xenofobia e ódio… eu queria que meu negócio fosse julgado, não minha nacionalidade,” ela escreveu.

No entanto, na segunda-feira, a conta oficial do Slush no Twitter postou uma mensagem, anunciando que a vitória da Immigram seria revogada “à luz de novas informações” sobre a extensão das operações da empresa na Rússia. Os organizadores também pediram a todos os fundos que retirassem seus investimentos da plataforma.

Desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar contra a Ucrânia no final de fevereiro, várias empresas ocidentais e internacionais, investidores privados e até instituições culturais se distanciaram ou cortaram laços com qualquer coisa relacionada à Rússia, enquanto muitos outros retiraram completamente seus negócios. do país.