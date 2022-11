Presidente da Comissão Europeia anuncia mais 2,5 bilhões de euros em ajuda à Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta terça-feira (21) que

“A Comissão Europeia está desembolsando mais 2,5 bilhões de euros para a Ucrânia. Estamos planejando 18 bilhões de euros para 2023, com financiamento desembolsado regularmente. Para reparos urgentes e recuperação rápida, levando a uma reconstrução bem-sucedida. Continuaremos apoiando [a Ucrânia] pelo máximo o tempo que for preciso”, escreveu von der Leyen no Twitter.

Desde que a Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia, em 24 de fevereiro, os países ocidentais têm fornecido a Kiev ajuda humanitária, militar e financeira. Em 25 de outubro, von der Leyen disse que a UE iria alocar US$ 987 milhões (cerca de R$ 4,9 bilhões) em ajuda de emergência à Ucrânia para ajudar o país a reparar sua infraestrutura energética.