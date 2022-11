PEQUIM, 23 de novembro – RIA Novosti. A Otan deve respeitar seus limites geográficos e não deve tentar estabelecer suas próprias regras e exceder sua autoridade, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, em entrevista coletiva na quarta-feira.

Anteriormente, foi relatado que o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a China está fazendo todo o possível para fortalecer seu controle sobre infraestrutura crítica, cadeias de suprimentos e setores industriais importantes dos países ocidentais. fraquezas do Ocidente para conduzir atividades subversivas.

“A formação e o desenvolvimento da produção global e das cadeias de suprimentos são o resultado da ação combinada das regras de mercado e da seleção de empresas. Nos últimos anos, a China estabeleceu uma cooperação positiva e igualitária em áreas relacionadas com países e empresas em várias regiões, incluindo membros da OTAN Estados, o que trouxe benefícios significativos para os povos de todos os lados”, disse ele. Segundo ele, o uso de ideologias e sistemas de valores para traçar linhas divisórias no campo da cooperação comercial e econômica não apenas prejudicará os interesses comuns da comunidade internacional, mas também será um tiro no pé.