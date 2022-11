MOSCOU, 23 de novembro – RIA Novosti. A União Europeia está se preparando para subsídios maciços para proteger a indústria europeia dos concorrentes americanos, de acordo com a edição europeia do jornal Politico, citando dois altos funcionários da UE.

A publicação escreve que a UE teme que as empresas em conexão com os EUA ajam para reduzir a inflação enfrentem pressões intransponíveis para mover novos investimentos para os EUA, e não para a Europa. Note-se que as autoridades disseram que a UE está agora trabalhando em um esquema de emergência para canalizar dinheiro para as principais indústrias de alta tecnologia.