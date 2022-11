EUA autorizam importação de petróleo do Sakhalin-2 da Rússia para o Japão

O anúncio do Tesouro norte-americano ocorreu através de um comunicado, especificando que o levantamento da proibição só será permitido para importações feitas pelo Japão do projeto Sakhalin-2.

O projeto explora duas reservas — Piltun-Astokhskoye (principalmente petróleo) e Lunskoye (principalmente gás) — no nordeste da plataforma de Sakhalin. O projeto é gerido pela Sakhalin Energy, com controle majoritário da gigante russa Gazprom e participações da anglo-holandesa Shell (27,5%) e das japonesas Mitsui & Co. Ltd (12,5%) e Mitsubishi Corporation (10%).