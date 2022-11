Reino Unido contornando suas próprias sanções ao petróleo russo – The Sunday Times – CMIO

As empresas estão usando uma brecha que lhes permite registrar o combustível russo como sendo de outro lugar após as transferências de navio para navio, informa a agência de notícias

O Reino Unido comprou pelo menos 39 remessas de petróleo russo desde fevereiro, embora as cargas tenham sido registradas como importações de outros países, informou o Sunday Times, citando dados de tráfego de petroleiros e estatísticas comerciais.

Embarques de petróleo de origem russa, no valor de cerca de £ 200 (US$ 236 milhões), foram supostamente entregues nos portos do Reino Unido após transferências de navio para navio, uma prática amplamente usada quando grandes petroleiros que não conseguem atracar devido ao seu tamanho transferem sua carga para navios menores. embarcações.

De acordo com as conclusões do Sunday Times, esta prática dá às companhias de navegação uma forma de registar a sua carga sem fornecer a origem real das remessas, indicando, em vez disso, o país de expedição como origem da carga. Desta forma, uma remessa de mercadorias fabricadas na Rússia pode ser registrada como originária da Alemanha se for trazida para um porto do Reino Unido por uma empresa alemã.

A agência de notícias conseguiu rastrear dezenas de carregamentos de petróleo russo que chegaram aos portos do Reino Unido desde março, registrados como originários da Alemanha, Holanda, Polônia, França e outros países. Pelo menos 13 deles teriam chegado em junho e julho. No entanto, os números oficiais sobre as importações de petróleo do Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido (ONS) mostraram que o país não recebeu nenhum petróleo da Rússia naqueles meses.

De acordo com especialistas marítimos, as transferências de navio para navio se tornaram mais populares desde que os países ocidentais começaram a visar as exportações de petróleo da Rússia este ano, como parte das sanções sobre a operação militar de Moscou na Ucrânia.













“As transferências de navio para navio tornaram-se um método realmente útil para ofuscar o destino e a origem da carga. Os iranianos começaram, os venezuelanos aperfeiçoaram, os russos pegaram e correram com isso,”Michelle Wiese Bockmann, analista de energia e transporte marítimo do jornal marítimo Lloyd’s List, disse à agência de notícias. De acordo com a Refinitiv, que monitora as transferências de navio para navio, houve cerca de 267 dessas transferências em todo o mundo envolvendo petróleo russo desde março.

Um embargo do Reino Unido às importações marítimas de petróleo russo está programado para entrar em vigor em 5 de dezembro. de chegar ao país, mesmo após essa data.

