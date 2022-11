UE acumula diesel russo antes da proibição – Reuters — CMIO

Embargo de derivados de petróleo começa em menos de três meses e bloco carece de fontes alternativas, informa jornal

Os comerciantes europeus estão aumentando as compras de diesel russo antes do embargo da UE aos produtos petrolíferos do país, que entra em vigor em fevereiro, informou a Reuters na segunda-feira, citando o rastreador de carga Vortexa.

De acordo com o relatório, as remessas de diesel russo para a região de armazenamento de Amsterdã-Roterdã-Antuérpia (ARA) aumentaram para 215.000 barris por dia de 1º a 12 de novembro. É um aumento de 126% em relação a outubro, de acordo com Pamela Munger, sênior da Vortexa analista de mercado.

Além disso, segundo dados da Refinitiv, até o momento em novembro o diesel russo representava 44% das importações do bloco do combustível, contra 39% no mês passado. Isso significa que a Rússia continua sendo o maior fornecedor de diesel da região, apesar do fato de que as importações gerais de combustíveis russos para a UE caíram significativamente nos últimos meses devido às sanções relacionadas à Ucrânia.

O embargo da UE ao petróleo russo entra em vigor no próximo mês, enquanto a proibição de produtos petrolíferos entrará em vigor em 5 de fevereiro. Analistas alertam que será difícil para a região encontrar fontes alternativas de diesel quando isso acontecer, pois eles são escassos e mais caro, enquanto a produção doméstica de diesel na Europa fica aquém do consumo da região.

“A UE terá que garantir cerca de 500.000 a 600.000 barris por dia de diesel para substituir os volumes russos; as substituições virão dos EUA, bem como do leste de Suez, principalmente do Oriente Médio e da Índia”, disse Eugene Lindell, analista de mercado da consultoria de energia FGE, à Reuters.

