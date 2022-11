Traders fogem dos mercados de criptomoedas – Bloomberg – CMIO

O colapso da bolsa FTX prejudicou a confiança dos investidores nas criptomoedas

Os comerciantes estão abandonando as plataformas online de negociação de criptomoedas em uma tentativa de proteger seus ativos após a falência da FTX, informou a Bloomberg na segunda-feira, citando especialistas.

o “dias do oeste selvagem” dos mercados de criptomoedas estão de volta à medida que as grandes casas comerciais que antes prosperavam na arbitragem das diferenças de preços recuam, de acordo com a mídia.

Os preços de ativos idênticos estão divergindo em várias plataformas. A diferença entre as taxas de financiamento de futuros idênticos de Bitcoin na Binance e na OKEx chegou a 101 pontos percentuais anualizados e permaneceu em pelo menos 10%, em comparação com as lacunas de um dígito no mês passado.

“Todo mundo está indo para as colinas”, disse o diretor executivo da Pythagoras Investments, Mitchell Dong, à mídia, especificando que o retorno de alguns spreads de preços mostra “coisas que antes eram discutidas não são tão discutidas.”

Dong disse que sua empresa está cancelando suas exposições de 1% e 7% à FTX em seus fundos neutros de mercado e de tendência, respectivamente.

Enquanto isso, o fundo de empréstimo Fasanara Digital, que administra cerca de US$ 100 milhões, reduziu sua exposição ao risco para quase zero.

Os traders agora precisam decidir se devem cancelar sua exposição ao FTX ou criar um chamado sidepocket que separa esses ativos do fundo principal, explicou Barnali Biswal, diretor de investimentos da Atitlan Asset Management, que administra um fundo que aloca para diferentes quant gerentes.













“As antigas estratégias de arbitragem são cada vez mais lucrativas”, disse o ex-diretor-gerente do Goldman Sachs. “No entanto, o risco de contágio é elevado. Portanto, estamos sendo conservadores em nossa abordagem”, ele adicionou.

De acordo com Chris Taylor, que dirige estratégias criptográficas na GSA Capital, a queda do que antes era uma bolsa confiável fará com que os comerciantes profissionais busquem maneiras de evitar a colocação de garantias em qualquer plataforma centralizada, por exemplo, usando corretoras de primeira linha. Em resumo, eles vão querer que as criptomoedas se pareçam mais com Wall Street, se as bolsas permitirem, explicou.

“Havia muito mais confiança no FTX do que no Terra/Luna,” Taylor disse. “Agora você está vendo alguns dos grandes players recuando não completamente, mas tentando ter menos garantias em bolsas centralizadas e pensando mais sobre o risco da contraparte.”

