Reino Unido enfrenta queda de produção mais acentuada desde a pandemia – dados – CMIO

A crise afetou um número recorde de setores da indústria britânica, mostra um relatório do Lloyds Bank

A produção econômica no Reino Unido caiu para seu nível mais baixo desde que os bloqueios em todo o país paralisaram partes da economia durante a pandemia de Covid-19, revelam dados do Lloyds Bank.

Em outubro, as principais áreas da economia britânica monitoradas pelo UK Sector Tracker viram a produção despencar devido ao encolhimento da demanda por bens e serviços. Doze dos 14 setores de manufatura, serviços e construção tiveram queda na produção no mês passado, ante nove setores em setembro.

O número de indústrias que registraram queda em novos pedidos foi o maior desde o primeiro bloqueio em maio de 2020, mostram os dados.

O setor químico teve o desempenho mais fraco, com índice de 29,5, onde leitura do rastreador acima de 50,0 indica expansão. Seguiu-se metais e mineração com 31,1, enquanto produtos domésticos ficou em 38,4.

Desde julho, mais da metade dos setores do Reino Unido monitorados pelo Lloyds Bank relataram consistentemente queda na produção e na demanda, indicando que as condições econômicas pioraram nos últimos meses.

“As indicações do nosso relatório sugerem que a economia do Reino Unido já pode estar em recessão. Com os desafios domésticos e os ventos contrários globais improváveis ​​de recuar materialmente no curto prazo, a questão-chave gira em torno de quanto tempo essa recessão pode durar”. O chefe de Economia e Insight de Mercado do Lloyds Bank, Jeavon Lolay, disse.

Produtos químicos, metais e mineração, produtos domésticos e bancos também registraram queda nos níveis de pessoal em outubro, o número mais alto desde fevereiro de 2021.

Analistas dizem que a alta da inflação está por trás do declínio, forçando empresas e consumidores a cortar gastos e investimentos para lidar com o aumento dos custos.

