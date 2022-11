Rússia visa lucros extras de empresas de energia – CMIO

Os exportadores de GNL enfrentarão um imposto de 34%, enquanto a Gazprom terá que pagar quase US$ 30 bilhões ao orçamento do estado

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou uma lei na segunda-feira que aumentará os impostos sobre a indústria de energia do país em 2023-2025. As empresas russas de petróleo e gás registraram lucros recordes este ano, apesar das sanções.

O imposto sobre lucros para os exportadores de gás natural liquefeito (GNL) aumentou para 34%. A taxa mais alta diz respeito aos produtores de GNL que exportaram pelo menos um carregamento até o final de 2022.

De acordo com o documento, a gigante energética Gazprom deve um adicional de 1,8 trilhão de rublos (US$ 29,6 bilhões) ao orçamento do estado em 2023-2025.

Além disso, a lei prevê um ajuste no cálculo do imposto de rescisão sobre o gás natural a partir de 1º de janeiro de 2023 e um aumento temporário das alíquotas do imposto de extração mineral em 380 rublos por tonelada de carvão.

Espera-se que as mudanças tributárias adicionem 3 trilhões de rublos (US$ 50 bilhões) aos cofres do estado nos próximos dois anos.

Putin também aprovou uma nova regra que estabelecerá um limite para as receitas de petróleo e gás que podem ser alocadas para financiar despesas orçamentárias em 8 trilhões de rublos (US$ 131 bilhões) por ano em 2023-2025. A partir de 2026, o valor será indexado em 4% ao ano. Espera-se que isso garanta a estabilidade dos gastos orçamentários e minimize o impacto da volatilidade das receitas de petróleo e gás na economia.

No início deste mês, foi relatado que o orçamento russo recebeu 41,4% menos impostos em setembro do que em março. Analistas acreditam que a queda se deve a uma queda nas exportações de energia da Rússia por causa das sanções ocidentais. Ao mesmo tempo, gigantes da energia como a Gazprom relataram lucros recordes este ano.

