Os EUA se movem para combater as reivindicações territoriais de Pequim – CMIO

A vice-presidente Kamala Harris chegou às Filipinas para visitar uma área que faz fronteira com as disputadas águas do Mar da China Meridional

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, viajou para as Filipinas para uma visita destinada a demonstrar o apoio de Washington a Manila e outros aliados do Sudeste Asiático em suas disputas territoriais com a China.

Harris chegou na noite de domingo para um tapete vermelho de boas-vindas em Manila depois de participar do Fórum Econômico da Ásia-Pacífico na Tailândia. Ela deve se encontrar com o presidente Ferdinand Marcos Jr. na segunda-feira para conversas sobre o fortalecimento dos laços econômicos e de segurança, e então voar na terça-feira para o arquipélago de Palawan, que fica ao lado das águas disputadas do Mar da China Meridional.

Harris se tornará o oficial americano de mais alto escalão a visitar Palawan. Sua viagem marca o mais recente esforço do governo do presidente Joe Biden para recuar contra as reivindicações territoriais de Pequim na região de Spratly, onde a China dragou o fundo do mar para criar ilhas artificiais com pistas de pouso e lançadores de mísseis.

Partes dos Spratlys são reivindicadas pelas Filipinas, Taiwan, Vietnã, Malásia e Brunei. Washington também procurou impor a liberdade de navegação no Mar da China Meridional, que abriga cerca de US$ 5 trilhões em tráfego marítimo anual, bem como ricos depósitos de petróleo e gás natural.

“Esta visita demonstra o compromisso do governo Biden-Harris de apoiar nosso aliado filipino na defesa da ordem marítima internacional baseada em regras no Mar da China Meridional, apoiando os meios de subsistência marítimos e combatendo a pesca ilegal, não regulamentada e não declarada,” um alto funcionário da Casa Branca disse a repórteres em uma prévia da viagem do vice-presidente na semana passada.

A mensagem é que você pode contar com os Estados Unidos. Somos, somos um amigo e um parceiro.”

Questionado sobre qual mensagem o governo pretendia enviar a Pequim, o funcionário não identificado disse: “A China pode levar a mensagem que quiser. A mensagem para a região é que os Estados Unidos são membros do Indo-Pacífico, estamos engajados, estamos comprometidos com a segurança de nossos aliados na região”.

O embaixador filipino em Washington, José Manuel Romualdez, concordou, dizendo à Associated Press: “A mensagem que eles estão tentando transmitir aos chineses é que ‘nós apoiamos nossos aliados como as Filipinas nessas ilhas disputadas’. Esta visita é um passo significativo para mostrar o quão sério os Estados Unidos veem esta situação agora.”

Pequim reivindicou a soberania sobre as Ilhas Spratly e as águas circundantes como estando dentro de seu território. “linha de nove traços”. Durante uma visita ao Sudeste Asiático no ano passado, Harris acusou a China de “coerção” e “intimidação.”