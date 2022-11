Suprema Corte dos EUA pronta para ouvir terno de brinquedo para cachorro – CMIO

Várias marcas icônicas se uniram ao fabricante do uísque Jack Daniel’s na disputa de marca

Espera-se que a Suprema Corte dos Estados Unidos decida já na segunda-feira se ouvirá o caso de violação de marca registrada da marca de uísque Jack Daniel contra a fabricante de brinquedos para cães VIP Products, cuja paródia do brinquedo ‘Bad Spaniels’ imita tanto a forma quanto o design da icônica garrafa da destilaria. .













A versão de brinquedo para cães da garrafa substitui a Jack Daniel’s “Antiga marca nº 7” e “Tennessee Sour Mash Whiskey” com “O velho número 2 no seu tapete do Tennessee,” ampliando ainda mais o jogo de palavras fecal, substituindo “43% poo por vol.” e “100% cheiroso” para a rotulagem de 40% de álcool e 100 provas do uísque.

A controladora do fabricante de uísque, Brown-Forman Corp., instou o tribunal superior a considerar o caso, insistindo que a decisão de um tribunal inferior a favor de VIP fornece “proteção quase cobertor” a paródias que infringem marcas registradas. O brinquedo ofensivo “confunde os consumidores ao tirar proveito da boa vontade suada de Jack Daniel”, e tal confusão poderia ter “consequências amplas e perigosas”, A principal advogada de Brown-Forman, Lisa Blatt, escreveu.

Se uma empresa de brinquedos para cães pode imitar os marcadores de identificação da embalagem de Jack Daniel, “outros infratores engraçados podem fazer o mesmo com caixas de suco ou doces com infusão de maconha”, Blatt argumentou, aludindo a vários casos em que crianças acidentalmente consumiram comestíveis de cannabis que foram embalados para se assemelhar a marcas populares de doces.

Os advogados do VIP discordaram, comentando: “É irônico que o principal destilador de uísque da América não tenha senso de humor e não reconheça quando ele – e todos os outros – já tiveram o suficiente.” A empresa de bebidas simplesmente “guerra travada” contra o fabricante de brinquedos para cães por “ter a ousadia de produzir uma paródia cheia de trocadilhos” de seu contêiner, eles argumentaram.

A VIP vende o brinquedo estridente Bad Spaniels desde 2014. Enquanto Jack Daniel’s os levou ao tribunal e inicialmente venceu, a decisão foi revertida a favor da VIP na apelação, e a primeira tentativa da empresa de fazer com que o caso fosse levado ao Supremo Tribunal foi recusado .

Várias outras marcas populares, incluindo Campbell Soup e jeans Levi Strauss, estão apoiando o destilador em seu esforço para convencer a Suprema Corte da importância do caso desta vez. Existe algum precedente – um tribunal em 2008 proibiu a VIP de vender sua ButtWiper imitação da Budweiser – mas em 2007, um tribunal federal de apelações ficou do lado de outro fabricante de brinquedos para cães, Haute Diggity Dog, defendendo seu direito de vender “Chewy Vuitton” brinquedos de bolsa em borracha contra o proprietário da marca Louis Vuitton.