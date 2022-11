A mídia informou sobre divergências sobre a Crimeia entre a Ucrânia e o Ocidente

Somos confrontados com uma percepção cada vez mais tangível de que os interesses ocidentais e ucranianos não coincidem totalmente quando se trata da Crimeia. Segundo a publicação, as autoridades americanas dizem em particular temer as consequências de uma possível ofensiva das tropas ucranianas na Crimeia. Note-se que nem as autoridades americanas nem ocidentais querem que o presidente russo, Vladimir Putin, responda à ofensiva com uma escalada.