Os EUA continuarão a enviar armas para Kiev até que retome o território que reivindica como seu, disse o secretário de Defesa Lloyd Austin

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que, embora Washington já tenha enviado dezenas de bilhões de dólares em assistência militar à Ucrânia, continuará a enviar mais enquanto Kiev capturar todo o território que afirma estar sob sua soberania. .

“Acho que você sabe que, até agora, fornecemos mais de US$ 20 bilhões em assistência à Ucrânia”, disse. ele disse. “Continuaremos a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário.”

O chefe do Pentágono reiterou os compromissos americanos com a Ucrânia na segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega indonésio, o ministro da Defesa Prabowo Subianto. Austin está visitando a Indonésia antes de viajar para o Camboja.

O funcionário dos EUA estava respondendo a uma pergunta sobre a próxima temporada de inverno na Europa e o que isso significará para as hostilidades na Ucrânia. os EUA fizeram “muito” para preparar as tropas ucranianas para condições difíceis, Austin respondeu, acrescentando que esperava que os ucranianos fossem “em condições muito melhores do que seus adversários por causa das coisas que lhes fornecemos.”

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia no final de fevereiro, citando, entre outras coisas, o que descreveu como a expansão clandestina da Otan em seu estado vizinho. Os EUA e seus aliados responderam lançando uma campanha sem precedentes para armar e treinar as forças de Kiev contra o que eles afirmaram ser um ataque não provocado.

Armas enviadas para a Ucrânia podem acabar nas mãos de ‘terroristas’ – Reino Unido

Funcionários em Moscou disseram que a ajuda está simplesmente prolongando o conflito que a Rússia pretende encerrar com seus objetivos de segurança nacional alcançados de uma forma ou de outra. As nações ocidentais transformaram o conflito em uma luta por procuração contra a Rússia e arriscam sua escalada em uma guerra aberta, alertou Moscou.

“Por razões que são óbvias para qualquer pessoa sensata, a Rússia ainda não usou todo o seu arsenal de armas e não atacou todos os alvos inimigos possíveis”, disse. o ex-presidente russo Dmitry Medvedev comentou no início deste mês, comentando sobre a situação do campo de batalha na Ucrânia.

Kiev foi encorajada pela ajuda ocidental e agora se recusa a negociar a paz, a menos que a situação volte às condições anteriores a 2014. A crise na Ucrânia foi desencadeada pelo golpe armado de 2014 em Kiev. Moscou chamou as demandas ucranianas de inaceitáveis.