Terremoto mata dezenas na Indonésia – CMIO

A principal ilha do país, Java, foi atingida por tremores de magnitude 5,6, de acordo com o USGS

Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas quando a principal ilha da Indonésia, Java, foi abalada por um terremoto na segunda-feira.

O terremoto teve magnitude de 5,6, com epicentro localizado na região de Cianjur, no oeste da ilha, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Os tremores causaram grande devastação na área, com o porta-voz da administração local na cidade de Cianjur dizendo à AFP que “Dezenas de pessoas foram mortas.”

“Centenas, talvez milhares de casas foram danificadas. Até agora, 44 pessoas morreram”, acrescentou o funcionário.

Anteriormente, o chefe da administração de Cianjur, Herman Suherman, disse à Metro TV sobre várias dezenas de mortes e pelo menos 300 pessoas feridas, com a maioria hospitalizada com “fraturas por ficar preso pelas ruínas de edifícios.”













A cidade e distrito de Cianjur, que tem uma população estimada em quase 175.000 pessoas, está localizada a cerca de 120 quilômetros a sudeste da capital da Indonésia, Jacarta.

O tremor do terremoto também foi sentido em Jacarta, com pessoas correndo para fora dos prédios. No entanto, até agora não houve relatos de mortes ou destruição na capital.

A agência meteorológica do país alertou os moradores que “pode haver tremores secundários em potencial” e pediu aos chefes de família que se abstenham de voltar para suas casas por enquanto.

Localizada ao longo do chamado ‘Círculo de Fogo do Pacífico’ – onde várias placas tectônicas se encontram, resultando na maioria dos vulcões e terremotos do mundo – a Indonésia não é estranha a terremotos mortais.

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a ilha de Sulawesi em janeiro do ano passado, matando mais de 100 pessoas e destruindo milhares de casas.