A ministra da Defesa, Christine Lambrecht, teria dito que Berlim está pronta para fornecer mísseis Patriot a Varsóvia.

A Alemanha se ofereceu para fortalecer as defesas aéreas da Polônia após um incidente mortal na última terça-feira, quando um míssil perdido – amplamente considerado ucraniano – matou dois civis na vila de Przewodow. A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, foi citada pela mídia como tendo dito que Berlim está preparada para fornecer a Varsóvia seus caças e mísseis de defesa aérea Patriot.

Em entrevista aos jornais alemães Rheinische Post e General-Anzeiger publicada na segunda-feira, Lambrecht disse: “Oferecemos à Polónia apoio [it] em garantir [its] espaço aéreo – com nossos sistemas de defesa aérea Eurofighters e Patriot.” Ela explicou que Berlim já possui essas armas implantadas na Eslováquia, com o governo do chanceler Olaf Scholz planejando estender sua presença militar lá até o final de 2023, e “possivelmente até além disso.”

O ministro alemão também pediu que as defesas aéreas sejam reforçadas em outros estados membros da OTAN, particularmente na Eslováquia e nos países bálticos.

Levando ao Twitter na segunda-feira, o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, postou uma mensagem dizendo que Varsóvia “com satisfação aceitou o ministro da defesa alemão em sua oferta para implantar lançadores Patriot adicionais.” Ele acrescentou que a Polônia pretende implantar os sistemas de defesa aérea em sua fronteira com a Ucrânia.













Na quarta-feira passada, o porta-voz do Ministério da Defesa alemão, Christian Thiels, revelou pela primeira vez a prontidão de Berlim para “oferecer à Polônia policiamento aéreo aprimorado com patrulhas aéreas de combate.” Ele parou antes de fornecer números concretos, acrescentando apenas que os jatos não precisariam ser realocados em solo polonês, pois poderiam realizar as missões diretamente das bases alemãs.

Essa oferta inicial veio um dia depois que uma explosão de míssil matou dois civis na vila polonesa de Przewodow, situada a apenas 6 km da fronteira polonesa-ucraniana.

Autoridades ucranianas e polonesas foram rápidas em apontar o dedo para a Rússia. No entanto, Varsóvia teve que voltar atrás em suas acusações depois que a investigação inicial indicou que o míssil provavelmente foi disparado por um sistema de defesa aérea S-300 ucraniano para interceptar um foguete russo.

Na sexta-feira, o presidente Andrzej Duda descreveu a explosão como um “infeliz acidente,” alertando seus compatriotas de que situações semelhantes podem ocorrer no futuro.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, que inicialmente insistiu que o míssil não havia sido disparado por suas forças, reconheceu na quinta-feira que não foi “100% de certeza” a quem o projétil pertencia.

O Ministério da Defesa da Rússia caracterizou as alegações sobre o envolvimento de Moscou como um “provocação” com o objetivo de aumentar as tensões entre a OTAN e a Rússia.

O secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg, ainda culpou Moscou, explicando na quarta-feira que o Kremlin tem a responsabilidade final ao continuar sua campanha militar contra a Ucrânia – uma narrativa repetida por autoridades em Washington.