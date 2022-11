França enviará quatro caças Rafale para a Lituânia a partir de 25 de novembro

PARIS, 22 de novembro – RIA Novosti. A partir de 25 de novembro, a França implantará quatro caças multifuncionais Rafale na Lituânia como parte da OTAN para proteger o espaço aéreo dos países bálticos, de acordo com um comunicado de imprensa do ministério da defesa do país.

“A França irá implantar 4 caças Rafale na Lituânia sob mandato da OTAN a partir de 25 de novembro. Eles garantirão as tarefas de proteção do espaço aéreo sobre os países bálticos”, diz o comunicado. Note-se que a missão NATO Enhanced Air Patrol visa garantir a integridade do espaço aéreo do Mar Báltico e a soberania de vários estados que não possuem as capacidades necessárias para o fazerem sozinhos.