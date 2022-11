Negociações Sérvia-Kosovo ‘um fracasso’ – mídia – CMIO

Os dois lados não chegaram a um acordo sobre os planos de Pristina de proibir as placas de Belgrado

As negociações patrocinadas pela UE entre a Sérvia e sua região separatista de Kosovo fracassaram, informaram os meios de comunicação do país na segunda-feira, citando fontes diplomáticas. As negociações, em Bruxelas, aconteceram antes de um novo prazo para a implementação do controverso plano de Pristina para eliminar as placas sérvias, que é fortemente contestado por Belgrado.

“A solução que foi proposta anulou o Acordo de Bruxelas, que a Sérvia não pode aceitar” uma fonte não identificada disse ao jornal Blic. “Parece que dias difíceis e incertos nos esperam, especialmente no norte de Kosovo e Metohija.”

O Acordo de Bruxelas de 2013 forneceu um roteiro para normalizar as relações entre o governo da Sérvia e as autoridades da região separatista. Belgrado disse repetidamente que cumpriu todas as suas obrigações, enquanto acusa Kosovo de comprometer o acordo. Em março, o presidente sérvio Aleksandar Vucic afirmou que o Acordo de Bruxelas efetivamente não existia mais.













Espera-se que Vucic se dirija à nação sobre o fracasso das negociações no final do dia, de acordo com o jornal. Falando à mídia local no domingo, o presidente alertou que Kosovo pode se transformar em “inferno na Terra” caso as autoridades locais não abandonem o seu plano de matrículas.

Nos últimos meses, Pristina tentou repetidamente fazer cumprir seu plano de matrículas, gerando tensões nas regiões. Sob o esquema, que afeta cerca de 10.000 motoristas na região, as placas emitidas pela Sérvia precisariam ser substituídas pelas emitidas por Kosovo até 21 de abril do ano que vem.

Os motoristas que não cumprirem devem primeiro receber uma advertência, antes de incorrer em uma multa de € 150 em segunda instância, e ter seu veículo confiscado caso continuem a ostentar placas de matrícula sérvias. Espera-se que Pristina comece a aplicar as multas na terça-feira.

Uma tentativa de impor o esquema em julho quase resultou em combates entre a Sérvia e a região separatista, com uma crise evitada por pouco com a intervenção de diplomatas europeus e americanos. No início de novembro, os sérvios renunciaram em massa a cargos governamentais em Kosovo depois que um chefe de polícia local foi demitido por Pristina por sua recusa em fazer cumprir o plano de matrículas.