Morre ex-vice-primeiro-ministro italiano Maroni

Maroni nasceu em 15 de março de 1955 na cidade de Varese, no norte da Itália. Iniciou sua atividade política aos 16 anos nas fileiras de organizações marxistas de esquerda, em particular, o Partido da Democracia Proletária. No entanto, toda a carreira política de Maroni esteve associada à Liga do Norte ( mais tarde Liga), da qual foi líder em 2012-2013.