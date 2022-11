Operação militar turca ‘não limitada ao ar’ – Erdogan – CMIO

Ancara lançou ataques aéreos contra supostos “terroristas” na Síria e no Iraque

A operação militar da Turquia contra supostos “terroristas” curdos no norte do Iraque e na Síria pode ser intensificada com um componente terrestre, disse o presidente Recep Tayyip Erdogan no domingo. O alerta segue ataques a postos de fronteira, com três civis turcos mortos na última segunda-feira, de acordo com o Ministério do Interior.

“Isso não se limita apenas a uma operação aérea”, Erdogan disse a jornalistas em seu voo de volta do Catar. “Se alguém perturbar nosso país e nossas terras, faremos com que paguem o preço.”

O líder turco referia-se aos ataques aéreos noturnos lançados por Ancara contra o que os militares chamavam de esconderijos do YPG/PKK. O YPG é uma milícia síria curda, que Ancara considera fazer parte do PKK, ou Partido dos Trabalhadores do Curdistão. O PKK baseado em Türkiye travou uma guerra de guerrilha de décadas contra o governo central.

Erdogan disse que não alertou nem os EUA nem a Rússia sobre os planos militares turcos, afirmando que Washington e Moscou estavam cientes de que “podemos vir de repente uma noite”.

A frase do presidente fazia referência à operação militar turca lançada em 1974 em resposta a um golpe militar na Grécia, que resultou na divisão de Chipre em partes controladas por gregos e turcos, respectivamente.

As hostilidades parecem estar afetando Türkiye. Na segunda-feira, vários morteiros atingiram o distrito fronteiriço de Karkamis, na província de Gaziantep, no sudeste, disseram autoridades. Os projéteis atingiram uma escola, duas casas e um caminhão perto de um posto de fronteira, matando três civis e ferindo vários outros. Türkiye culpou os militantes curdos pelo bombardeio.

Em um incidente separado no domingo, um posto de controle da fronteira turca na vila de Oncupınar, na província de Kilis, no sudeste, teria ficado sob fogo de artilharia de foguetes. As autoridades turcas disseram que um comissário de polícia, seis policiais e um soldado ficaram feridos no ataque, que atribuíram a um grupo curdo.

Ancara divulgou os ataques aéreos de domingo como retaliação a um bombardeio em Istambul, que matou seis pessoas e deixou 81 feridos no início deste mês. A polícia deteve dezenas de suspeitos, incluindo uma mulher que supostamente deixou uma bolsa contendo o artefato explosivo na Avenida Istiklal. Türkiye alegou que estava agindo sob ordens do YPG na Síria.