Quedas de energia de hora em hora introduzidas nas regiões de Volyn e Sumy

MOSCOU, 22 de novembro – RIA Novosti. A empresa nacional de energia Ukrenergo disse que as interrupções de energia de hora em hora ocorrerão na terça-feira nas regiões de Volyn e Sumy, na Ucrânia, devido à “operação anormal” do sistema de energia.

“NEC” Ukrenergo “introduziu interrupções de energia por hora (HPO) na região de Volyn em 22 de novembro. O cronograma de interrupção por hora (HBO) é usado em conexão com a operação anormal do sistema de energia da Ucrânia, portanto, as horas indicadas podem mudar “, disse a Volynoblenergo PJSC em comunicado. no site da empresa.