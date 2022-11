Harris visita as Filipinas em projeto de expansão da presença militar dos EUA no país

Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, está de visita às Filipinas para discutir as relações militares sob o pacto de defesa bilateral assinado em 2014, refere nesta segunda-feira (20) a agência norte-americana Associated Press.

A alta responsável norte-americana falará com Ferdinand Marcos, presidente do país asiático, e com outros funcionários, para reforçar as relações no âmbito do Acordo de Cooperação em Defesa Aprimorada de 2014, que, por sua vez, é um reforço do Tratado de Defesa Mútua de 1951. Ele foi assinado cinco anos após a declaração de independência das Filipinas, que pôs fim a 48 anos de colonização do país asiático pelos Estados Unidos.

O acordo de 1951 prevê que Washington acorra em ajuda a Manila caso seus militares, navios e aeronaves sejam atacados em águas disputadas. Após a assinatura do acordo de 2014, que permite uma maior presença militar dos EUA nas Filipinas, as forças americanas iniciaram projetos de construção em cinco campos e áreas do país.

Um funcionário americano revelou que foram identificadas novas áreas para expandir a cooperação de segurança conjunta e o treinamento, mas não revelou mais detalhes sobre a iniciativa. No entanto, Bartolome Bacarro, tenente-general e chefe do Estado-Maior filipino, detalhou na semana anterior que Washington planeja construir mais cinco áreas para esse fim.

Em aparente sinal à China, EUA dão US$ 100 milhões em assistência militar às Filipinas

Duas delas seriam na província de Cagayan, norte do país, que fica do outro lado do estreito de Taiwan, e poderiam servir como um posto avançado crucial aos EUA no caso de uma escalada de tensões entre a China e a ilha autogovernada. As três outras seriam nas províncias de Palawan e Zambales, que estão viradas para o mar do Sul da China, e que permitiriam apoiar as forças filipinas nessas águas.

Além de discussões oficiais, na terça-feira (22) Harris deverá se tornar a americana de maior renome a visitar a ilha de Palawan a bordo do navio de patrulha BRP Teresa Magbanua, onde dará um discurso para sublinhar o posicionamento dos EUA na região, especialmente em referência à decisão de 2016 de um tribunal internacional, que negou as reivindicações territoriais chinesas no mar do Sul da China, e que foi, por sua vez, rejeitada por Pequim.

“Os Estados Unidos e as Filipinas estão juntos como amigos, parceiros e aliados. Agora e sempre, o compromisso dos Estados Unidos com a defesa das Filipinas é de ferro”, disse uma declaração emitida no domingo (20) pela equipe de Harris.

Além de temas militares, a vice-presidente americana planeja lançar projetos para apoiar as Filipinas na mudança climática e confrontar eventuais problemas de escassez alimentar e de água.





