MOSCOU, 22 de novembro – RIA Novosti. A União Europeia fez concessões a Chipre, Grécia e Malta, cujos petroleiros transportam petróleo russo e que temiam um limite no preço do petróleo transportado por via marítima, informa o Politico.

Em outubro, o Politico informou que a Hungria, assim como Chipre, Grécia e Malta, cujos petroleiros transportam petróleo russo, se opõem na UE a limitar o preço do petróleo transportado por via marítima. Mais tarde, o portal Euractiv escreveu que a Grécia e Chipre não se opunham mais . Segundo o Politico, os países receberam a promessa de apoio da UE.

O presidente da Federação Russa, comentando a ideia do Ocidente de limitar os preços dos recursos energéticos russos, afirmou que a Rússia não forneceria nada no exterior se isso fosse contrário aos seus próprios interesses. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak, por sua vez, destacou que a Federação Russa não forneceria petróleo a países que estabelecessem um teto de preço, nem a US$ 60 o barril, nem a qualquer outro custo. Ele acrescentou que tais restrições são uma interferência nos instrumentos de mercado, a Rússia está pronta para trabalhar com os consumidores que estão prontos para trabalhar nas condições do mercado.