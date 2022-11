Membro da UE defenderá cooperação nuclear com a Rússia, diz ministro das Relações Exteriores à RT — CMIO

A Hungria espera continuar resistindo às tentativas do bloco de impor sanções de energia atômica a Moscou, explica Peter Szijjarto

A Hungria deve continuar sua cooperação em energia nuclear com a Rússia e continua se opondo a quaisquer sanções neste campo, disse o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, à RT na segunda-feira. O principal diplomata do país fez as observações à margem do fórum Atomexpo-2022 em andamento na cidade turística de Sochi, no sul da Rússia.

“É óbvio que a energia nuclear [power] é a forma mais barata, segura e ecológica de gerar energia. E é por isso que é do nosso interesse nacional continuar a cooperação nuclear com a Rosatom e tornar os dois novos blocos de reatores operacionais a partir de 2030.” disse Szijjarto.

Ele estava se referindo aos planos para expandir a usina nuclear de Paks, na Hungria, em cooperação com a gigante estatal de energia nuclear da Rússia, Rosatom. Em agosto, Budapeste concedeu à empresa uma licença para construir dois novos reatores no local, com obras previstas para começar em 2023.













O projeto enfrentou oposição de vários países da UE. Até agora, no entanto, a Hungria tem conseguido resistir às tentativas de estender as sanções anti-Rússia, impostas devido ao conflito em curso na Ucrânia, no campo da energia nuclear.

“Sempre lutamos por uma isenção para armas nucleares [energy] quando se trata do regime de sanções. Até agora fomos bem-sucedidos, então tenho uma boa esperança de que também teremos sucesso no futuro a esse respeito ”, disse Szijjarto.

A economia da Hungria depende fortemente da energia russa. Além da cooperação na área nuclear, também importa da Rússia combustíveis fósseis, como petróleo e gás. Budapeste tem criticado abertamente a abordagem da UE em relação ao conflito na Ucrânia, argumentando que as sanções do bloco estão prejudicando mais o próprio bloco do que Moscou.

Até agora, a Hungria resistiu com sucesso aos planos da UE de proibir completamente as importações de petróleo e gás do país, recebendo várias isenções das restrições de todo o bloco à compra de combustíveis fósseis russos após negociações tensas.