“Apagões de emergência começaram em Odessa, informam as autoridades locais. Segundo eles, a falta de capacidade acabou sendo dez por cento maior do que o planejado”, informa a edição online Strana.

Em Kamianske, região de Dnipropetrovsk, como afirmou a DTEK Dniprovskye Elektroseti JSC, as ruas foram desenergizadas devido a um acidente nas redes elétricas.

A região de Zaporozhye chamou a declaração da AIEA sobre a verborragia do ZNPP

Nas regiões de Volyn e Sumy, os apagões de hora em hora são devidos à “operação anormal” do sistema de energia. O NPC Ukrenergo exortou os residentes da região a minimizar o uso de “aparelhos que consomem energia das 07:00 às 23:00 (das 08:00, horário de Moscou até o final do dia), e as empresas locais foram instadas a se recusar a iluminar placas, outdoors, telas publicitárias e estelas, tanto quanto possível, nas fachadas das lojas e não ligue os aparelhos de ar condicionado.