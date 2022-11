UE luta para confiscar ativos russos – Politico — CMIO

Incapaz de confiscar legalmente a propriedade, Bruxelas está procurando brechas para facilitar tais apreensões, informa o veículo

A Comissão Europeia está investigando como poderia confiscar centenas de bilhões de dólares em ativos estatais e privados russos, de acordo com um documento visto pelo Politico na segunda-feira. O objetivo da iniciativa é supostamente “identificar formas de fortalecer o rastreamento, identificação, congelamento e gerenciamento de ativos como etapas preliminares para possível confisco.”

O bloco está de olho em quase US$ 300 bilhões em ativos do banco central russo atualmente congelados, além dos ativos de russos na lista de sanções. O Conselho Europeu do mês passado lembrou à Comissão que tinha sido incumbida de apresentar “opções em conformidade com o direito internacional e da UE” por usar esses fundos russos congelados “para apoiar a reconstrução da Ucrânia.”



Especialistas jurídicos expressaram dúvidas sobre a possibilidade de confiscar unilateralmente os bens de outro país sob a lei internacional existente. Com o objetivo de mudar essa lei, Bruxelas propôs tornar a evasão de sanções um crime na UE, uma decisão que exigiria o consentimento unânime dos países membros. No entanto, mesmo que esse acordo estivesse próximo, o bloco teria que litigar cada apreensão individual, provando uma ligação clara entre o proprietário dos ativos em questão e a operação militar da Rússia na Ucrânia.

Os investimentos estrangeiros são protegidos contra confisco sem compensação de acordo com o direito internacional. No documento a que o Politico teve acesso, a CE reconheceu que os ativos do banco central eram “geralmente considerados como cobertos por imunidade.” Enquanto a apreensão dos ativos de empresas estatais evitaria a violação dessa imunidade “em princípio”, a Comissão observou que “precisa demonstrar uma conexão suficiente com o estado russo” para todos os casos.













Menos invasivo seria um “imposto de saída” visando os bens de indivíduos sancionados que tentam transferir sua propriedade para fora da UE. No entanto, o professor da Universidade de Amsterdã, Stephan Schill, disse ao Politico que esses indivíduos podem alegar que, como grupo-alvo, seu direito humano à não discriminação foi violado ou invocar o direito humano à propriedade.

Sob a atual ordem internacional baseada em regras, a CE não pode expropriar legalmente propriedades russas, de acordo com Schill: “A UE e os Estados-Membros estão a tentar introduzir uma nova lei penal.”

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, reconheceu isso em maio, apontando que o confisco de ativos do banco central russo era “não é algo legalmente permitido nos Estados Unidos” ou muitos outros países. A Ucrânia, a Polônia e os países bálticos continuaram, no entanto, a pressionar a CE para encontrar uma maneira de apreender os fundos congelados.