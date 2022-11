O especialista comentou a decisão de Pristina sobre multas por placas sérvias

As autoridades albanesas do Kosovo exigem que os sérvios locais reregistrem todos os carros com placas emitidas pelas autoridades sérvias com as letras “KM” para placas com símbolos do Kosovo e a inscrição “RKS”, e a partir de 21 de novembro planejam emitir multas de 150 euros para os infratores. Em 20 de setembro de 2021, as autoridades do autoproclamado Kosovo proibiram a entrada com números sérvios e mobilizaram uma unidade especial do Ministério de Assuntos Internos ROSU para o norte da região. Em resposta, os sérvios locais bloquearam a estrada com equipamentos de construção em direção aos postos de controle de Yarine e Brnyak e mantiveram o bloqueio, apesar das tentativas da “polícia” de dispersá-los com gás lacrimogêneo e equipamentos especiais. Do lado do centro da Sérvia, militares em veículos blindados estavam de plantão na rodovia, helicópteros e caças voaram pela área. Depois disso, em negociações com a mediação dos países ocidentais, chegou-se a uma solução temporária com a vedação de símbolos nos números na entrada e saída do Kosovo e Metohija para o centro da Sérvia.