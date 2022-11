Kosovo empurrando para o conflito – Sérvia – CMIO

Bruxelas convocou Vucic e o primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurti, na segunda-feira para resolver o impasse sobre a insistência de Pristina em abolir os documentos de identificação e placas de carros sérvios. Kosovo afirma que a Sérvia concordou com isso em um documento de 2013, mas Belgrado apontou que Pristina não cumpriu nenhuma de suas obrigações desse acordo.

“Apresentamos uma proposta que o presidente Vucic aceitou hoje, enquanto o primeiro-ministro Kurti não”, Borrell disse depois. “Informarei os Estados membros sobre o comportamento das diferentes partes e a falta de respeito pelas obrigações legais internacionais. Devo dizer que isso vale especialmente para Kosovo.”

Kosovo “mantém-se empenhado no diálogo sobre a normalização das relações com a Sérvia,” declarado O ministro das Relações Exteriores de Pristina, Donika Gervalla-Schwarz, mas disse que isso só pode ser alcançado “por soluções justas e justas, com reconhecimento mútuo no centro.”

Segundo Vucic, porém, não adianta discutir nada com Kurti, pois o reconhecimento de Kosovo é “não é a política da Sérvia.” Não se trata de matrículas, mas de Pristina não cumprir as suas obrigações e travar uma “guerra híbrida” contra os sérvios remanescentes em Kosovo, disse ele.

Kosovo é uma província da Sérvia que foi tomada pela OTAN após a guerra aérea de 1999 e declarou independência em 2008. Enquanto os EUA e seus aliados apoiaram a região separatista, a Sérvia teve o apoio da Rússia e da China na recusa do reconhecimento.