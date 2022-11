Putin expressou condolências a Widodo devido às consequências do terremoto

MOSCOU, 22 de novembro – RIA Novosti. O presidente russo, Vladimir Putin, expressou suas condolências ao presidente indonésio, Joko Widodo, em conexão com as inúmeras vítimas e a destruição em grande escala causada pelo terremoto, segundo o site do Kremlin.

Um terremoto de magnitude 5,6 no distrito de Chanjur, na Indonésia, em 21 de novembro matou 162 pessoas, segundo a mídia local. Centenas de pessoas ficaram feridas, milhares de casas foram destruídas ou fortemente danificadas. O presidente indonésio Joko Widodo dirigiu-se à área do desastre, a Marinha indonésia também enviou 400 fuzileiros navais para ajudar na evacuação e busca das vítimas do terremoto.

“Caro Sr. Presidente, por favor, aceite minhas profundas condolências em conexão com as numerosas vítimas e destruição em grande escala causada pelo terremoto na província de West Java. Por favor, transmita as palavras de sincera simpatia e apoio às famílias e amigos das vítimas , bem como os votos de uma rápida recuperação a todos os afetados por este desastre”, diz o telegrama.