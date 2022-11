Elon Musk faz uma ligação na conta do Twitter de Alex Jones — CMIO

O novo dono da plataforma disse que não tinha ‘piedade’ para alguém que usou a morte de crianças para influenciar

Depois de restaurar as contas de várias figuras controversas, incluindo o ex-presidente dos EUA Donald Trump e o autor Jordan Peterson, o proprietário do Twitter, Elon Musk, traçou um limite com o artista de performance política Alex Jones, recusando-se a permitir que o teórico da conspiração volte à plataforma.

O bilionário parecia rejeitar a ideia de restabelecer a conta de Jones em um par de tweets no domingo, depois que foi sugerido pelo podcaster Sam Harris. Depois de citar um versículo da Bíblia em Harris, um ateu declarado, Musk aludiu à infame sugestão de Jones de que o tiroteio na escola primária de Sandy Hook em 2012 foi uma bandeira falsa, sugerindo que ele tinha “sem piedade” para o comentarista sem plataforma.

“Meu primogênito morreu em meus braços. Eu senti seu último batimento cardíaco”, tuitou Musk em resposta ao fundador da Mega, Kim Dotcom. “Não tenho piedade de ninguém que usaria a morte de crianças para obter ganhos, política ou fama.”

Dotcom destacou a admissão de transgressão de Jones e o subsequente pedido de desculpas por suas reivindicações de Sandy Hook, e sugeriu que muitos dos “teorias de conspiração” acabou sendo verdade e raciocinou que “se mentirosos em série como Biden e Trump são permitidos no Twitter, Alex Jones também deveria ser permitido.” Ele instou o CEO da Tesla a “reconsidere no interesse da verdadeira liberdade de expressão.”

O hacktivista alemão estava longe de ser o único a defender o direito de Jones de twittar. Muitos usuários argumentaram que, se os líderes mundiais que travaram guerras que mataram milhares de crianças pudessem permanecer na plataforma, não havia fundamento moral para impedir o retorno do comentarista de direita.

Outros apontaram que Musk colocar sua moralidade pessoal antes de seu suposto compromisso com a liberdade de expressão era “exatamente o que ele falou contra” quando ele assumiu o Twitter, e vários observaram que quase qualquer político poderia ter usado a morte de crianças para “ganho, política ou fama.”

Jones repetidamente se desculpou –“centenas de vezes”, ele afirma – por suas transmissões após o tiroteio de Sandy Hook, no qual ele acusou vários dos pais das crianças de serem atores de crise em um evento de bandeira falsa projetado para fabricar consentimento para medidas restritivas de controle de armas.

Ele foi condenado a pagar quase US$ 1 bilhão em uma série de processos por difamação movidos pelas famílias de algumas vítimas. No entanto, ele foi expulso do Twitter por “ameaçador” um repórter da CNN fora de uma audiência no Congresso em setembro de 2018.