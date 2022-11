País asiático enfatiza neutralidade após negociações de defesa dos EUA – CMIO

O chefe militar da Indonésia apontou que a nação do Sudeste Asiático busca manter boas relações com todas as grandes potências

Os chefes de defesa dos EUA e da Indonésia saíram de uma reunião na segunda-feira com entendimentos aparentemente diferentes sobre o quão próximos os dois países estão militarmente alinhados.

Aparecendo em uma coletiva de imprensa em Jacarta após conversas com seu homólogo indonésio, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, falou sobre aprofundar os laços de defesa e aumentar o “interoperabilidade” do armamento dos dois países. O ministro da Defesa indonésio, Prabowo Subianto, defendeu repetidamente as fortes relações de seu país com os dois maiores adversários dos Estados Unidos, Rússia e China.

“Os Estados Unidos têm orgulho de fazer parceria com você enquanto trabalhamos juntos para promover nossa visão compartilhada de um Indo-Pacífico livre e aberto”, Austin disse. Mas Subianto lembrou à imprensa a postura geopolítica neutra de Jacarta, dizendo: “Gosto de enfatizar que a Indonésia sempre assume a posição de tentar manter as melhores relações com todas as nações, especialmente com todas as grandes potências.”

As negociações ocorreram em meio a crescentes tensões entre os EUA e a China, que se chocam cada vez mais com a suposta intromissão de Washington no relacionamento de Pequim com Taiwan. A China cortou os laços de defesa e clima com os EUA em agosto, depois que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, desafiou as advertências contra a visita a Taiwan, uma ilha autônoma sobre a qual Pequim reivindica soberania.













A Indonésia participou de exercícios militares conjuntos com os EUA em agosto e concordou na semana passada em retomar os exercícios militares conjuntos e o treinamento com a China. Jacarta também compra armamento chinês e russo.

Questionado sobre a pressão ocidental para cortar essas aquisições de defesa, Subianto disse: “Temos um relacionamento de longa data com a Rússia e a China. Temos relações com a Rússia há muitos e muitos anos. Nossos militares usam equipamentos russos. . . Valorizamos nosso relacionamento com a China. Como um país independente e soberano, nos reservamos o direito de usar e adquirir equipamentos de muitos, muitos países.”

As negociações ocorreram no mesmo dia em que a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, viajou para a cadeia de ilhas de Palawan, nas Filipinas, para demonstrar o apoio de Washington aos aliados do Sudeste Asiático em suas disputas territoriais com a China. “Estamos nos reunindo enquanto o mundo enfrenta ataques à ordem internacional baseada em regras, especialmente a invasão não provocada da Rússia contra a Ucrânia”, disse. Austin disse.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Anfitrião do G20 insta Ocidente a suavizar retórica anti-Rússia – Politico

Subianto disse que a Indonésia vê a China como uma nação amiga e espera resolver reivindicações territoriais sobrepostas por meio de negociação. “No entanto, enfatizamos que a Indonésia defenderá sua soberania e defenderemos nossa independência.”