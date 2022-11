Teerã retalia contra resolução condenatória da ONU – mídia – CMIO

O enriquecimento de urânio em Fordow foi impulsionado, informou a mídia iraniana

Teerã começou pela primeira vez a enriquecer urânio a 60% de pureza físsil na instalação de Fordow, informou a mídia iraniana na terça-feira. Acredita-se que o aumento reivindicado seja uma resposta a uma resolução crítica adotada pelo órgão de vigilância nuclear da ONU na semana passada.

O Irã já está enriquecendo urânio em Natanz, seu outro grande local de produção, abaixo de 90% de enriquecimento para armas, mas bem acima do limite de 3,67% especificado no Acordo Nuclear do Irã de 2015, ou JCPOA. Os EUA abandonaram o acordo com Teerã durante a administração de Donald Trump, levando à sua erosão e colapso efetivo.

Outros movimentos relatados pelo Irã incluem a atualização das linhas em cascata com centrífugas de gás mais avançadas para aumentar a capacidade de produção em Fordow, bem como disparar cadeias adicionais em Natanz.

A ação de Teerã foi descrita como retaliação em uma resolução aprovada na última quinta-feira pelo Conselho de Administração da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O documento, elaborado pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Alemanha, condenava "cooperação substantiva insuficiente do Irã" sobre a questão dos vestígios de urânio encontrados em 2019 por inspetores em três locais não declarados. Exigiu "explicações credíveis" e total cooperação de Teerã.













As quatro nações patrocinadoras também são signatárias do JCPOA. China e Rússia, outros dois participantes do acordo histórico, votaram contra o rascunho do documento durante a sessão a portas fechadas na semana passada.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã rejeitou a resolução, chamando-a de uma forma de pressão política dos EUA e seus aliados. O porta-voz Nasser Kanaani disse na segunda-feira que o país tomou “medidas iniciais” em resposta a ele na noite de domingo.

“A implementação dessas medidas foi realizada hoje na presença de inspetores da AIEA nos complexos de enriquecimento de Natanz e Fordo”, disse. acrescentou o diplomata, sem especificar o que aconteceu.

O JCPOA pretendia trocar um compromisso iraniano de limitar seu programa nuclear pelo alívio das sanções econômicas impostas ao país. O objetivo era prolongar o tempo que Teerã precisaria para criar uma arma nuclear, uma ambição que o Irã oficialmente nega promover em primeiro lugar.

O governo Trump retirou-se unilateralmente do Acordo Nuclear do Irã como parte de sua “pressão máxima” campanha contra Teerã. O presidente Joe Biden vem negociando um possível renascimento do JCPOA, mas nenhum avanço foi alcançado até agora.