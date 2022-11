O Japão apoiará a Ucrânia com geradores e painéis solares

TÓQUIO, 22 de novembro – RIA Novosti. O Ministério das Relações Exteriores do Japão anunciou o fornecimento de assistência humanitária de emergência à Ucrânia, totalizando US$ 2,57 milhões na forma de geradores e painéis solares.

“Hoje, 22 de novembro, o governo japonês decidiu enviar ajuda de emergência no valor de cerca de US$ 2,57 milhões como medidas para apoiar o setor de energia na Ucrânia no inverno”, disse o ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi, durante entrevista coletiva.