Primeira vez fora dos EUA: Japão atinge mísseis com interceptadores SM-3, diz Raytheon

Conforme o comunicado, essa foi a primeira vez que qualquer serviço marítimo fora dos Estados Unidos interceptou alvos com ambas as variantes dos interceptores e também foi a primeira vez que qualquer navio japonês disparou um míssil SM-3 Block IIA.

O uso dos interceptadores é parte do teste de voo Aegis Weapon System-07, realizado no Japão. A demonstração incluiu combates com alvos de mísseis balísticos interceptadores SM-3 e um alvo aéreo subsônico de próxima geração com SM-2 Block IIIB, segundo a Raytheon.