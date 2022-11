México propõe suspender a cúpula da Aliança do Pacífico devido à ausência do Peru

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







“Falando em assuntos internacionais, é muito provável, vou fazer algumas consultas hoje, que a reunião dos países da Aliança do Pacífico seja cancelada”, disse o chefe de Estado em entrevista coletiva.

organização criminosa, tráfico de influência e conluio. No dia seguinte (18) o plenário votou contra a permissão de sua viagem ao México para receber a presidência temporária da aliança. Na quinta-feira passada (17), uma subcomissão do Congresso peruano admitiu uma queixa constitucional contra Castillo pelos supostos crimes deNo dia seguinte (18) o plenário votou contra a permissão de sua viagem ao México para receber a presidência temporária da aliança.

“Eles não deram permissão para atender o presidente do Peru, então vamos adiar ou procurar outra opção“, disse o governante mexicano.

Panorama internacional Visita da OEA não deve resolver crise no Peru e presidente pode ser deposto, dizem analistas

O plenário do poder legislativo peruano autorizou, ainda no dia 18 de novembro, uma viagem de Castillo ao Chile nos dias 28 e 29 deste mês, mas não permitiu sua viagem ao México, por 77 votos a favor, 35 contra e duas abstenções.

“Sou o presidente transitório ou temporário dessa aliança e cabe ao presidente do Peru receber a presidência; se ele não vier, a quem entrego?”, perguntou López Obrador.

Uma das possibilidades que os anfitriões mexicanos propõem é que a cúpula seja realizada em Lima, no Peru. No início do mês, Castillo desistiu de viajar para o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na Tailândia, devido à demora no Congresso para autorizar sua saída.

O parlamento peruano também negou ao presidente permissão para visitar o Vaticano e assistir à posse do presidente colombiano Gustavo Petro.

López Obrador explicou que transformaria as visitas de outros três chefes de Estado em encontros bilaterais, um deles Gabriel Boric, do Chile, que junto com a Colômbia completam os quatro fundadores da Aliança do Pacífico.

Panorama internacional México fecha parceria com EUA para ampliar indústria de semicondutores

Também estava prevista a chegada de governantes de três países que pretendiam integrar o bloco, fundado em 2011. São eles o equatoriano Guillermo Lasso, o costarriquenho Rodrigo Chaves e a hondurenha Xiomara Castro.

“Vou ter reuniões bilaterais: sim, vem o presidente do Chile; o presidente da Costa Rica; a presidente de Honduras, mas não necessariamente esta reunião da Aliança do Pacífico”, adiantou López Obrador. O anfitrião da cúpula não mencionou o presidente colombiano Gustavo Petro.

A aliança, grupo focado na integração econômica e no livre comércio, se define como “a oitava potência econômica e a oitava potência exportadora mundial”.

A proposta mexicana para a cúpula do grupo é reduzir as regulamentações restritivas ao comércio regional e facilitar o comércio, principalmente no que diz respeito à segurança alimentar.

40% do produto interno bruto (PIB) da América Latina e acumulam 38% do investimento estrangeiro direto. As economias do México, Chile, Colômbia e Peru representam mais dee acumulam 38% do investimento estrangeiro direto.

O grupo regional tem um parceiro na outra ponta do oceano Pacífico, Cingapura. Já Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul estão em processo de adesão como Estados associados, além de Equador e Costa Rica.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report