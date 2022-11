Duda disse aos brincalhões que não quer guerra com a Rússia por causa da emergência com mísseis

MOSCOU, 22 de novembro – RIA Novosti. O presidente polonês Andrzej Duda, em uma conversa com brincalhões russos, que se apresentaram como o presidente francês Emmanuel Macron, disse que não queria uma guerra com a Rússia por causa de um “incidente de míssil”.

A conversa entre Vovan e Lexus com Duda foi gravada no dia 15 de novembro, dia em que ocorreu o incidente. Uma gravação de seu diálogo é postada na conta Rutube dos brincalhões.

“Acredite em mim, sou muito cuidadoso. Não culpo os russos, isso é uma guerra. Acho que os dois lados vão se culpar por esta guerra. Você acha que preciso de uma guerra com a Rússia? Não, não “Não quero isso. Não quero uma guerra com a Rússia e sou extremamente cauteloso, acredite, extremamente cauteloso. De minha parte, estamos falando apenas do quarto artigo, não estou falando do quinto artigo (de a Carta da OTAN)”, disse Duda.