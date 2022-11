Ao menos 36 pessoas morrem após incêndio em fábrica na China, diz mídia (FOTOS, VÍDEO)

突发!河南安阳一商贸公司发生火灾,事故已造成36人死亡、2人失联,公安部门已控制相关犯罪嫌疑人。A fire broke out in a trading company in Anyang, Henan, killing 36 people and leaving two missing. pic.twitter.com/LauTJelz7c

