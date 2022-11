'Desapontados': EUA instam Kosovo e Sérvia a diminuir tensões, diz porta-voz Ned Price

“Os Estados Unidos estão desapontados com o fato de os líderes do Kosovo e da Sérvia não terem chegado hoje a um acordo com o Alto Representante da UE, [Josep] Borrell, sobre uma solução para a atual crise no Kosovo”, disse Price durante coletiva. “Instamos o primeiro-ministro, [do Kosovo, Albin] Kurti, a trabalhar com o alto representante da UE Borrell e o representante especial da UE [Miroslav] Lajcak para chegar a um compromisso justo”.