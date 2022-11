EUA criam novo comando da Força Espacial no Indo-Pacífico contra China e Coreia do Norte

De acordo com a agência de notícias Yonhap, a medida norte-americana visa reforçar suas capacidades de defesa contra ameaças de mísseis balísticos não apenas da China, como também da Coreia do Norte.

Além disso, os chineses já deixaram claro que consideram a nova diretiva do Pentágono um grave desafio à paz e segurança do espaço sideral, mostrando a ambição de Washington de desenvolver as suas forças militares e prontidão de combate no espaço.