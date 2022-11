Türkiye concluirá o roteiro do hub de gás até o final do ano – ministro da energia – CMIO

A ideia proposta por Moscou e aprovada por Ancara há menos de um mês parece prestes a ser implementada

A Türkiye finalizará o plano de desenvolvimento de um centro de distribuição de gás natural na região oeste da Trácia até o final do ano, disse o ministro da energia do país, Fatih Donmez.

No mês passado, o presidente russo, Vladimir Putin, propôs a criação de um centro internacional de gás em Türkiye, o que permitiria à Rússia redirecionar o trânsito dos danificados gasodutos Nord Stream para a região do Mar Negro.

A proposta foi bem recebida pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que destacou que a UE poderia fazer compras de gás russo por meio de seu país.

Elogiando Türkiye como um dos “o mais confiável” parceiros para o trânsito de combustível russo para a Europa, Putin observou que o centro de gás serviria não apenas como uma plataforma de distribuição, mas também poderia ser usado para determinar os preços do gás e evitar o “politização” de energia.

A Rússia cobre atualmente cerca de 44% do consumo de gás de Türkiye e, de acordo com o ministro turco da energia, Ancara não tem preocupações com o fornecimento de energia neste inverno.

