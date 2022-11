Estocar água engarrafada e comida enlatada, diz oficial aos alemães — CMIO

Esses suprimentos podem ser úteis se houver cortes de energia, diz o chefe da Agência de Proteção Civil

Os residentes alemães devem se preparar para quedas de energia de curto prazo neste inverno, disse o chefe do Escritório Federal de Proteção Civil e Alívio de Desastres (BBK), Ralph Tiesler, em entrevista ao jornal Welt am Sonntag.

“Temos que assumir que haverá apagões neste inverno. Com isso, quero dizer uma interrupção regional e temporária no fornecimento de energia. A causa não será apenas a escassez de energia, mas também o desligamento temporário e direcionado das redes pelos operadores, com o objetivo de proteger as redes e não comprometer o fornecimento geral”, afirmou Tiesler. Ele observou que o risco de apagões será maior em janeiro e fevereiro.

Segundo o responsável, as autoridades locais de muitos municípios alemães estão preparadas para a possibilidade de apagões, tendo desenvolvido planos precisos e adquirido geradores de emergência para garantir o fornecimento de energia. No entanto, alguns municípios estão em uma posição muito pior, acrescentou.

“Esperamos blecautes de curto prazo, em vez de blecautes duradouros e de larga escala. Mas uma boa preparação também é importante para isso,” ele enfatizou.

Tiesler aconselhou residentes e autoridades a se prepararem para tais eventos, principalmente estocando suprimentos.

“Principalmente água, várias caixas e comida enlatada. Isso seria o suficiente para dez dias. Isso é o que minha agência recomenda… Nossa mensagem é: prepare-se em primeiro lugar. Esteja preparado para possíveis crises, não presuma que tudo estará prontamente disponível o tempo todo”, afirmou, acrescentando que além de comida e água para vários dias, os moradores devem adquirir rádios a bateria e velas.













Tiesler observou que sua agência tem uma lista de sugestões para os residentes se prepararem para situações de emergência, como apagões, em seu site oficial.

A Alemanha enfrenta a perspectiva de apagões devido à queda no fornecimento de gás da Rússia. Embora inicialmente quisesse dissociar gradualmente sua economia do gás russo, o fluxo da Rússia foi contido muito antes do planejado devido a sanções relacionadas à Ucrânia e às explosões em setembro que tornaram inoperável o gasoduto Nord Stream 1, uma rota importante para o gás russo chegar à Europa. Apesar das instalações de armazenamento de gás no país estarem quase cheias, os especialistas ainda estão preocupados que esse estoque não seja suficiente para durar o inverno no país.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT