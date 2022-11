Tesla faz recall de mais de 300.000 carros – CMIO

A fabricante de veículos elétricos de Elon Musk, a Tesla, está fazendo o recall de cerca de 321.000 carros nos EUA devido a uma possível falha na luz traseira, informaram os meios de comunicação, citando um documento da empresa junto à Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) divulgado no sábado.

De acordo com o documento, não houve relatos de acidentes ou feridos devido ao problema até o momento, mas a Tesla recebeu várias reclamações de clientes alegando que as lanternas traseiras do veículo não estavam funcionando.

A empresa decidiu fornecer uma atualização sem fio para corrigir o problema.

O recall afetará os carros Tesla Model 3 2023 e Model Y 2020-2023.

No início desta semana, a Tesla fez o recall de cerca de 30.000 carros Modelo X devido a um possível problema com o airbag do lado do passageiro dianteiro, que pode inflar incorretamente. Isso fez com que as ações da Tesla caíssem quase 3% na sexta-feira, para o nível mais baixo em quase dois anos. Antes disso, também fez o recall de cerca de 40.000 carros Modelo S e Modelo X devido à perda de assistência da direção hidráulica.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

No geral, a Tesla relatou até agora 19 recalls de veículos em 2022, afetando cerca de 3,7 milhões de veículos, mostram os dados da NHTSA.

