A dívida das famílias americanas dispara – Federal Reserve – CMIO

O total saltou US$ 351 bilhões no terceiro trimestre, principalmente devido a hipotecas e uso de cartão de crédito, informa o regulador.

A dívida das famílias americanas saltou durante o terceiro trimestre em seu ritmo mais rápido em 15 anos devido ao aumento no uso de cartão de crédito e saldos de hipotecas, revelou um relatório do Federal Reserve esta semana.

De acordo com o Fed, a dívida total atingiu o recorde de US$ 16,5 trilhões, alta de 2,2% em relação ao trimestre anterior e de 8,3% em relação ao ano anterior. As famílias adicionaram US$ 351 bilhões em dívidas no período de julho a setembro, disse o regulador.

O aumento segue um salto de US$ 310 bilhões no segundo trimestre e representa um aumento anual de US$ 1,27 trilhão. A dívida aumentou ao longo do ano passado devido ao aumento da inflação, aumento das taxas de juros e forte demanda do consumidor.

O banco central observou que os maiores contribuintes para a carga de dívida vieram dos saldos de hipotecas, que dispararam US$ 1 trilhão em relação ao ano anterior, para US$ 11,7 trilhões, e dívidas de cartão de crédito, que subiram para US$ 930 bilhões.

O saldo do cartão de crédito aumentou coletivamente mais de 15% em relação ao mesmo período de 2021, o maior salto anual em mais de 20 anos. O aumento “torres ao longo dos últimos dezoito anos de dados,” de acordo com pesquisadores do Fed.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Inflação nos EUA esquentando – Bloomberg

“Os saldos de cartões de crédito, hipotecas e empréstimos para automóveis continuaram a aumentar no terceiro trimestre de 2022, refletindo uma combinação de demanda robusta do consumidor e preços mais altos”, disse. disse o consultor de pesquisa econômica do Fed de Nova York, Donghoon Lee. “No entanto, as novas originações de hipotecas diminuíram para níveis pré-pandêmicos em meio ao aumento das taxas de juros.”

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT